المدينة المنورة 8 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 15 ديسمبر 2018م واسيؤدي أكثر من 300 ألف طالب وطالبة غداً في المدينة المنورة اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1440هـ ولمدة أسبوعين.وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبد الكريم أن الإدارة أكملت استعداداتها لاستقبال أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات لأداء الاختبارات غدا الأحد الموافق 9 / 4 / 1440هــ، حيث أتمت إدارة الاختبارات والقبول كل ما يتعلق بآلية الاختبارات، وكذلك إبلاغ التعليمات للمدارس بضرورة الاطلاع والتقيد بما جاء في دليل نظم وتعليمات الاختبارات والتأكيد على تطبيق لائحة الاختبارات، مشددا على مديري المدارس ضرورة مراعاة ضبط الإشراف على الطلاب وانتظام حضورهم خلال الفترة ما بين الاختبارات، متمنياً لجميع طلاب وطالبات المنطقة دوام التوفيق والنجاح.وأهاب العبدالكريم بالطلاب والطالبات بتنظيم أوقاتهم وبذل مزيد من الجهد لتحقيق النجاح والتفوق وعدم السهر أو الإرهاق خلال هذه الفترة لما له من تأثير سلبي عليهم، مؤكداً أهمية توفر الرعاية الصحية الأولية لكافة الطلاب خلال أدائهم اختباراتهم وفق الخطة الصحية التي رسمتها إدارة الصحة المدرسية بتعليم المدينة المنورة.بدورها تقدم إدارة الصحة المدرسية بالمدينة المنورة خدمات للطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات من خلال وجود طبيب وطبيبة مسؤولين عن عدد من المدارس يتم استدعاؤه في حال وجود أي حالة تستدعي ذلك ويتم تقديم خدمة علاجية للطالب أو الطالبة ليتمكن من إكمال الاختبار أو طلب تأجيل الاختبار إذا كان وضعه الصحي يمنعه من مواصلته ويتم التعاون مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وهيئة الهلال الأحمر السعودي لتكثيف الجهود خلال هذه الفترة.وفي الجانب الأمني تكثّف شرطة منطقة المدينة المنورة من خلال تنفيذ خططها الأمنية والمرورية بوجود المرور ودوريات الأمن والأمن الوقائي وأمن الطرق في الطرقات والشوارع الرئيسة والإشارات والتقاطعات المرورية وأمام المدارس؛ لتسهيل الحركة المرورية للطلاب والمعلمين للوصول لمدارسهم بكل يسر وسهولة، فيما تنظم إدارة مرور منطقة المدينة المنورة وتيسر الحركة المرورية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسة وعند المدارس ليتمكن الطلاب والطالبات من الوصول إلى المدارس والجامعات بكل يسر وسهولة من خلال حرصها على فك الاختناقات المرورية التي قد تحدث بسبب ظرف طارئ في حركة السير لا سمح الله بانتشار عدد من الضباط والأفراد منذ وقت مبكر في الطرق والميادين وأحياء المدينة المنورة وعند المدارس.// انتهى //12:07ت م0056