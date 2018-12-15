الرباط 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واستطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إلى قرار البنك الإفريقي للتنمية بأبيدجان، منح المغرب قرضًا بقيمة 6ر96 مليون دولار أمريكي من أجل تفعيل البرنامج المتعلق بفرص العمل في المغرب.وتحدثت عن التصعيد الإسرائيلي الجديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى مقتل شاب فلسطيني برصاص الإحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية المحتلة.وتناولت صحف السبت الترحيب العربي والدولي بنتائج المفاوضات التي جرت بالسويد بين أطراف الأزمة اليمنية، مشيرة إلى تقديم المبعوث الأممي مارتن غريفيث إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن نتائج المفاوضات.وتوقفت عند التطورات في فرنسا في ظل استمرار احتجاجات حركة السترات الصفراء ، وأوردت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمتظاهرين من أجل العودة للهدوء والنظام والاعتماد على الانتخابات المقبلة للتعبير عن رأيهم بدل اللجوء للشارع.وفي ذات السياق.. تناقلت الصحف إعلان السلطات الفرنسية نشر عشرات الآلاف من الشرطة في أنحاء البلاد ونحو ثمانية آلاف في باريس اليوم لمواجهة موجة جديدة من احتجاجات السترات الصفراء.فرنسيًا أيضًا.. تناقلت صحف المغرب إعلان وسائل إعلام فرنسية عن مقتل منفذ اعتداء ستراسبورع، برصاص الشرطة الفرنسية أول أمس بعد تنفيذه لهجوم أوقع ثلاثة قتلى، وعدد من الجرحى.// انتهى //12:17ت م0058