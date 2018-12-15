إسلام آباد 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسلقي ستة جنود من رجال القوات شبه العسكرية الباكستانية مصرعهم مقابل مقتل أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية باشتباكات وقعت في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني الليلة الماضية أن عناصر إرهابية شنت هجومًا على فرقة للقوات شبه العسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط في منطقة "كيتش" بإقليم بلوشستان حيث تم استهداف موكب الفرقة العسكرية بتفجير عبوة ناسفة على الطريق، عبقه إطلاق نار على الموكب مما أدى إلى مقتل ستة جنود وإصابة أربعة عشر آخرين بينهم ضابط .وأضاف أن رجال الفرقة العسكرية ردوا على الإرهابيين ما أدى إلى مقتل أربعة من الإرهابيين.وذكرت وسائل الاعلام الباكستانية أن منظمة "جيش تحرير بلوشستان" ومنظمة "الجيش الشعبي البلوشي" المحظورتين تبنتا مسؤولية تنفيذ الهجوم على الفرقة العسكرية.// انتهى //12:51ت م0059