الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسنظمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الرياض اليوم، "قمة تطوير المهارات القيادية لممثلي المتدربين" في دورتها الأولى، وذلك بهدف تمكين القيادات الواعدة في التدريب الصحي في مختلف برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، من خلال تطوير مهارات قيادة الذات والتواصل والتغيير والابتكار وغيرها من المهارات التي تساعد ممثلي المتدربين للقيام بأدوارهم المهمة.وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصّات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، أن دعم المتدربين وممثليهم من أهم أولويات الهيئة في المرحلة القادمة التي تسعى من خلال تمكين تلك القادة في تعزيز رسالة الهيئة التي تتمحور في حماية وتعزيز الصحة في المملكة من خلال ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.وتأتي تلك القمة انطلاقًا من الخطة الاستراتيجية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية ورغبةً في تحسين مخرجات التدريب، التي أطلقت في وقت سابق مبادرة دعم المتدربين وتمكينهم، عبر تعزيز مشاركتهم في العملية التدريبية وإيصال صوتهم للقائمين على التدريب في المنظومة الصحية، ليكونوا عنصراً فاعلاً ومؤثراً يساهم في ضمان جودة مخرجات التدريب، وأن تكون البيئة التدريبية بيئة صحية بعيدة عن الضغوطات والمخاطر النفسية والجسدية حتى لا تؤثر على صحة المتدربين ومجتمعهم ومرضاهم أو تحول دون تحصيلهم وتطورهم في التدريب، وأن دعم المتدربين وممثليهم يشكل فرصة سانحة لإعداد قادة في التدريب تمتد إسهاماتهم في المستقبل للمنظومة الصحية أياً كانت تخصصاتهم وقطاعاتهم.// انتهى //13:02ت م0063