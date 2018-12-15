إسلام آباد 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، بالجهود التي تبذلها باكستان لدعم عملية المصالحة الأفغانية، وتعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة في هذا الصدد.وأخبرت عن إفراج الولايات المتحدة الأمريكية عن عدد من قيادات حركة طالبان ورفع الحظر عن قيادات أخرى لتمهيد عملية المصالحة الأفغانية.وسلطت صحف السبت الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها باكستان وعزم القيادة الباكستانية على مواصلة العمليات الأمنية والعسكرية للقضاء على الإرهاب الداخلي.وتحدثت عن عزم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عزل عدد من الوزراء في حكومته لتحسين أداء الحكومة.وعرجت الصحف على سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، وإبداء عدد من الشركات الصينية الاستثمار في المشاريع الملحقة بهذا المشروع في باكستان.وتطرقت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية وتعرض العشرات للاعتقالات في قطاع غزة.وتناقلت أنباء مقتل 13 عاملاً في منجم للفحم في منطقة تلال جاينتيا شمال شرقي الهند بسبب الفيضانات.وأخبرت صحف باكستان في الشأن الدولي عن ارتفاع معدل حوادث القتل بإطلاق النار في الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //13:05ت م0064