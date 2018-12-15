الدمام 08 ربيع الأخر الموافق 15 ديسمبر 2018 م واستستقبل مدارس التعليم العام في المنطقة الشرقية غداً، أكثر من مائتين ألف طالب وطالبة في المنطقة، والتوجه لقاعات المدارس، لأداء اختبارات الفصل الدراسـي الأول للمرحلتين المتوسطة والثانوية التي تستمر على مدى أسبوعين، حيث استعدت جميع إدارات المدارس في المنطقة ومحافظاتها بقطاعيها البنين والبنات ، مبكرا بتجهيز القاعات وتهيئة البيئة المناسبة لأداء الاختبارات بهدوء وسهولة.وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، خلال لقائه مؤخراً بقيادي وقيادات تعليم المنطقة، ضرورة جاهزية الميدان واستعداده لاستقبال فترة الاختبارات من خلال تذليل كافة الصعوبات التي قد تكون عائقاً أو مشوشاً لجو الاختبارات، مؤكداً في الوقت نفسه أن الدور الحقيقي للقيادات التعليمية لا ينحصر في أروقة المكاتب وإيجاد الحلول الإدارية، بل هو يمتد أكثر من ذلك من خلال الدور المناط بهم والمتمثل في الدعم والمساندة لزملائهم العاملين في الميدان التعليمي عبر الزيارات التفقدية والدعم والمساندة للميدان ووضع فرص التحسين.وأوضح الدكتور الشلعان أن فترة الاختبارات ما هي إلا وسيلة لتحقيق غاية، لذلك نرجو من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وكذلك أولياء الأمور، ألا يصاحب هذه الاختبارات القلق أو الضغط النفسي، حيث إن التحضير الجيد والاهتمام بقراءة المادة الدراسية بكل جوانبها، والبعد عن السهر، وعدم الإكثار من المنبهات، يبعد القلق من نفوس الطلاب ويعطيهم المزيد من الثقة بالنفس واللحاق بركب التفوق.// انتهى //13:34ت م0073