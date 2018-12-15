‏‪لندن 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، إصرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على إمكانية الحصول على مزيد من الضمانات الإضافية من الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتمرير الاتفاق في مجلس العموم البريطاني.وعلقت الصحف بأن الأوان لم يفت بعد بالنسبة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي لتغيير سياستها قبل التصويت الحاسم، وأن عليها تقبل بحقيقة أنها لن تستطيع الوصول إلى تغييرات محورية في الاتفاق، كما عليها أيضًا أن تقبل بحقيقة أن البلاد لا يمكنها أن تتحمل شهرًا آخر من حالة عدم اليقين.وأفادت صحف السبت بمطالبة المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، مجلس الأمن بمواجهة الاعتداءات الإيرانية في اليمن، وإشارتها إلى أن اتفاق السويد بارقة أمل لحل الأزمة اليمنية.ونقلت عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية قوله: إن المملكة المتحدة تؤيد حل الدولتين وهو الأساس ضمن الحدود 1967، للفلسطينيين وإسرائيل.وتطرقت الصحف إلى التحقيقات الخفية التي أدت إلى إقالة المدير العام لشركة نيسان اليابانية، كارلوس غصن، واتهامه بالتزوير.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الاحتجاجات الشعبية الواسعة على رفع الرسوم على الوقود في فرنسا.وفي السياق.. رأت أن قرارات الرئيس الفرنسي الأخيرة سترفع العجز في الميزانية إلى 3.5 في المئة.وأشارت صحف بريطانيا إلى تحرير بلدة "هجين" السورية التي كانت آخر موقع تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، على أيدي قوات سوريا الديمقراطية، الشيء الذي شكل هزيمة ساحقة للإرهابيين.‫ // انتهى //‬13:37ت م0074