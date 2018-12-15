عمّان 08 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسوقع الأردن والاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى توثيق التعاون وتوحيد الجهود من أجل تعزيز مستويات السلامة في مجال الطيران المدني.وقالت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية في بيان صحفي، إن الاتفاقية تهدف للارتقاء بقطاع الطيران المدني والالتزام بتحسين مستوى سلامة الطيران في الأردن.ويتم بموجب الاتفاقية، تبادل المعلومات والخبرات والممارسات المثلى في عدة مجالات تتعلق بسلامة الطيران المدني، من ضمنها اعتماد برنامج (اياتا) لتدقيق السلامة للعمليات الأرضية.// انتهى //13:44ت م0075