الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسفاز معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بجائزة "التميز البرلماني" بالاتحاد البرلماني العربي، فئة "رؤساء البرلمان" من بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، في دورتها الرابعة والعشرون المنعقدة حاليًا بمجلس النواب المصري، برئاسة أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب.وعد معالي رئيس مجلس الشورى فوزه بهذه الجائزة تقديراً من الاتحاد البرلماني العربي لدور المملكة العربية السعودية وحضورها الداعم للدول العربية والعمل العربي المشترك في مختلف المجالات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .وأعرب الدكتور عبد الله آل الشيخ, عن تقديره للجهود التي يقوم بها الاتحاد البرلماني العربي في دفع مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك في مجال أداء مجالس الدول العربية بما ينعكس ايجاباً على الشعوب العربية, سائلاً المولى القدير أن يسدد الجهود فيما يخدم الأمة العربية ويحفظ أمنها ورخائها.يذكر أن اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني العربي ستختتم أعمالها اليوم بالقاهرة.// انتهى //14:42ت م0086