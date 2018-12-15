الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واساختتم المنتخب السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة اليوم معسكره الخارجي الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة ضمن المرحلة الثانية والأخيرة لاستعداداته للمشاركة في البطولة الخليجية التاسعة لسلة الكراسي المتحركة التي ستقام خلال من 16 حتى 23 ديسمبر الجاري في دولة الكويت التي سيغادر إليها الأخضر غداً.وخاض الأخضر خلال المعسكر الذي استمر لمدة أسبوعين 3 لقاءات ودية أمام فرق المنيا وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وبني سويف وفاز بها جميعاً, وكان قبلها أقام المرحلة الأولى من التحضيرات على صالة اللجنة البارالمبية في الرياض لمدة أسبوعين.ويترأس البعثة السعودية للبطولة عبدالإله المقرن وتضم الإداري عبدالرحمن الوادي, والمدرب إبراهيم يونس ومساعده إبراهيم البصيص وأخصائي العلاج الطبيعي الوليد الدباس , فيما ضمت قائمة المنتخب المشاركة في البطولة 12 لاعباً هم موسى الزهراني وفهد الدرعان وعلي البيشي وعصام بعيطي وعبدالله الفيفي ومهدي المكينة ومختار العبيد وسفر الحقباني وزياد الخالدي وفيصل عسيري وعبدالرحمن الشعلان وعبدالله الشمري.وأكد رئيس البعثة عبدالإله المقرن جاهزية الأخضر لخوض منافسات البطولة , مشيراً إلى أن طموحهم تحقيق اللقب الخليجي , مشيداً بالجهود التي بذلها الجهازان الفني والإداري خلال مدة المعسكر الداخلي في الرياض والخارجي في القاهرة, و انضباط اللاعبين خلالهما وحرصهم على رفع اسم المملكة في هذا المحفل الخليجي المهم, مقدماً في هذا الصدد شكره لرئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية أحمد المقيرن والمدير التنفيذي للجنة رافد القضيب على حرصهما ومتابعتهما ودعمهما للأخضر خلال مرحلتي الاستعداد للبطولة الخليجية.// انتهى //15:05ت م0092