الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واستشارك مؤسسة التراث الخيرية في النسخة السابعة من ملتقى ألوان السعودية الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية في يوم 12 ديسمبر 2018م، بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.وتأتي مشاركة المؤسسة في الملتقى لإبراز جهودها في توثيق التراث الوطني، حيث حرصت على أن يشمل المعرض أهم أعمالها بما يناسب طبيعة الملتقى وأهدافه، ومنها: عرض مجموعة من صور ملوك المملكة العربية السعودية، إضافة إلى صور تاريخية لمدن المملكة.كما تعرض مؤسسة التراث الخيرية عددا من الصور مستوحاة من إصداراتها، ومن أهمها: صوراً تاريخية نادرة من كتاب THE GIFTS OF HISTORY - King Abdulazizand His Pilot، وتجسد الصور العلاقة بين الملك عبدالعزيز –رحمه الله- والطيار جوزيف غرانت، أول من قاد طائرة الملك المؤسس-طيب الله ثراه-, كما تعرض "التراث" صوراً من كتاب Wings Over Arabia ، الذي يوثق قصة تحليق صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل والطيار جون بالي فوق المملكة، حيث حلقوا عبر طائرات شراعية فوق ربوع المملكة، وجرى توثيق مسارات هذه الرحلة بالصور الفوتوغرافية، والمعلومات القيمة، التي تقدم الجديد للقراء عن المملكة، وثرواتها الأثرية.وفي معرض مشترك بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يجرى عرض صور من كتاب عدسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وهي من كتاب يشتمل مجموعة كبيرة من الصور التي التقطها سموه بعدسته في مواقع مختلفة من ربوع الوطن.يذكر أن مؤسسة التراث الخيرية، مؤسسة وطنية أسسها ويرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في خدمة التراث الوطني السعودي، والتراث العربي والإسلامي منذ تأسيسها سنة 1417هـ ، وتسعى إلى المحافظة على هذا التراث, وتعمل على تعزيز المفهوم الوطني للتراث وتأكيد أهميته، بتلمس السبل التي تجعله عنصراً متجدداً يستمد عراقته من الماضي؛ ليسهم في انطلاقة حضارية واثقة إلى المستقبل.// انتهى //15:11ت م0093