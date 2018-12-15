الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسقام المركز الوطني لتنمية الموارد البشـرية السياحية "تكامل" في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, بإعداد برنامج توعوي "أكتشف المهن في الأنشطة السياحية"، كأحد مسارات التوعية المهنية، لتثقيف وترغيب النشء وإرشادهم مهنياً بالمهن السياحية المختلفة، وتم التنسيق في ذلك مع كل من وزارة العمل و وزارة التعليم لنشر البرنامج التوعوي بجميع فروع الهيئة بمناطق المملكة.ويأتي البرنامج ضمن خطط الهيئة لتحفيز وترغيب طلاب وطالبات المدارس بالمرحلة الثانوية على الانخراط في المهن السياحية، من خلال تنفيذ زيارات مدرسية وتوجيه المفاهيم والمؤثرات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب والطالبات والباحثين عن فرص العمل بحيث ينظرون الى العمل في القطاع السياحي كأحد المهن المفضلة لديهم، مما يدعم توجهات الهيئة لتوطين المهن السياحية ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030م، وتوعية الطلاب والطالبات بطبيعة العمل في قطاعي الأيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة ومستقبلها الواعد، والتركيز على أهمية المورد البشري الوطني في إدارة وقيادة وتشغيل منشآت القطاع السياحي بأعلى مستوى من الاحترافية لرفع كفاءة الخدمات السياحية في المملكة.ونفذ مركز تكامل خلال هذا الشهر ستة برامج توعوية لطلاب المرحلة الثانوية في كل من المناطق التالية: (الرياض، الطائف، جازان، الباحة، القصيم، الشرقية)، وهي امتداد لزيارات سابقة نفذت بمدينة الرياض ومن أبرز تلك الزيارات السابقة تنفيذ برنامج مخصص لطلاب مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين، وقد أحتوى برنامج الزيارة المدرسية على محاضرة تعريفية عن برنامج التوعية المهنية وفرص الوظائف السياحية المختلفة، واستعراض أهدافه التي جاءت متوافقة مع رؤية المملكة 2030، كما احتوى برنامج ميداني داخل أقسام وإدارات الفندق، وسيتم بمشيئة الله تنفيذ البرنامج في فروع الهيئة بالمناطق خلال الفصل الدراسي القادم.وتأتي هذه المبادرة لمساعدة الطالب على اتخاذ القرار المهني السليم في الاختيار الاكاديمي، وبالتالي المهنة المناسبة لاستعداداته وقدراته وميوله، والأعداد لها والالتحاق بها، وذلك بهدف زيادة احتمالات النجاح والتقدم والتطور في مجال عمله، وتحقيق حالة من التوافق المهني، تسهم في العمل كماً وكيفاً وتحقق معايير الجودة والاحترافية المهنية .// انتهى //15:33ت م0097