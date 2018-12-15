الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسفاز البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, بجائزة أفضل منظمة حرفية، عن فئة (Craft organization of the year) وذلك خلال حفل توزيع جوائز الحرف العالمية ICAs Craft Award's) (International في عامها الثاني، ضمن أسبوع الحرف الهندي الذي أقيم في قرية الحرف بالعاصمة الهندية نيودلهي الأسبوع الماضي، وسط حضور عدد من المسؤولين والمهتمين في قطاع الحرف والصناعات اليدوية في العالم منهم رئيسة مجلس الحرف العالمي لإقليم آسيا الدكتورة غادة قدومي.وأوضح المشرف العام على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع"، الدكتور فيصل الخميس, أن الجائزة كانت نتاج عمل سنوات طويلة بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج، مشيرا إلى ان البرنامج عمل خلال هذا العام على إنجازات كثيرة لتواكب توجهات سموه.وتعد هذه الجائزة معيارًا جديدًا في العالم بأعلى مستوى من المهارة والتميز في التصميم، ويوفر منصة مفتوحة للحرفيين الذين يعملون في مجموعة واسعة من المواد والإعلام، لتقييم عملهم من قبل لجنة تحكيم محترفة وخبراء دوليين في مجال الحرف اليدوية، كما تعزز وتشجع هذه الجوائز الحرفيين من أعلى المعايير، مما يجعل جوائز كرافت العالمية ميزة عالمية سنوية.يشار إلى أن برنامج "بارع" مشروع اقتصادي واعد، وجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية، فيما ترعى الدولة وتهتم بالموروث الحضاري السعودي عموماً المتمثل في رؤية المملكة 2030، ويعمل "بارع" على عدد من الأنشطة لدعم وتطوير الحرف اليدوية ودعم الحرفيين للاستثمار في هذا المجال، وتتمثل رؤية البرنامج في كون النشاط الحرفي إرثاً وهوية وطنية ومجالاً لتوفير فرص العمل، فضلاً عن كونه مصدراً لتنمية الموارد الاقتصادية وعاملاً لإنعاش الحركة السياحية والتجارية، حيث يهدف إلى تنمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية السعودية تنمية متوازنة ومستديمة تحقق التنوع الثقافي والثراء الاقتصادي مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين والدوليين حيث حقق مبيعات لمنتجات حرفية تصل الى 2750 منتجا حرفيا عاليا الجودة والتصميم مراعي التراث الوطني ليعكس هوية المملكة الحقيقي لهذا الموروث، من قبل 70 حرفي بمستوى ماهر/عالمي لـ112 تصميما موثق لعشر حرف معتمدة بالاستراتيجية .كما وصلت مبالغ مبيعات تلك المنتجات للفنادق وبعض مراكز البيع الالكترونية 1.725 مليون ريال، إضافة لذلك فان البرنامج نجح عام 2018 بتشغيل باكورة حاضنات الحرف في سبع مدن بالمملكة تشمل الرياض وبريدة وعنيزة والأحساء والمدينة وينبع ونجران مع تشغيل بعض منافذ البيع بها حيث أن هذا النموذج جديد في المنطقة ولم يطبق من قبل والذي يعد حاضنة تشغيل وإنتاج للمنتجات الحرفية لطلبات العملاء مستقبلاً يستهدف الاستثمار في الحرفيين المهرة للوصول بهم للمستوى العالمي مع تبني حرفيين متوسطي المهارة لتعلم الحرفة من اقرانهم المهرة، كما تعد الجائزة ولله الحمد انعكاسا واعترافا عالميا بأن حلم سمو رئيس الهيئة قبل ما يقارب عشر سنوات واقعي وأن المملكة مقبلة على طفرة في الحرف والصناعات الحرفية لم يسبق لها مثيل بإذن الله.وأبرز المشاريع والمنجزات التي يعكف عليها البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع" هي تشغيل مراكز الإبداع الحرفي الـ 17 المعتمدة (برنامج التحول الوطني): (هو مشروع يعنى بالحرفيين ويحتوي عدة مرافق لخدمة الحرفيين من حيث أماكن التدريب والبيع والمعارض والخدمات المرافقة من إدارة وغيرها, وتأسيس الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية: (وهي شركة برأس مال(208,286,000 ) مليون ريال, تعني بدعم وتطوير وتسويق المنتجات الحرفية والهدايا, والقيام بجميع الأعمال والأنشطة الأساسية والوسيطة والمكملة اللازمة لتنفيذ أوجه النشاط المختلفة) ومشروع تجهيز الفنادق: (هدف المشروع هو الارتقاء المستمر بعملية تطوير الصناعة الحرفية التقليدية وتطويرها لتناسب متطلبات الفنادق وإحلال بعض المنتجات الحرفية ذات الطابع التراثي التقليدي في بعض الوحدات السكنية والفنادق) .ومشروع المتاجر الحرفية: (يهدف المشروع إلى المساهمة في تحويل الحرف إلى صناعة ذات مردود اقتصادي من خلال تسويق منتجات الحرفيين من خلال سلسلة منافذ باسم ( صوغة) وتوفير وظائف للشباب والشبات السعوديين.) وأيضا تسويق المنتجات الحرفية بالتعاون مع الخطوط الجوية العربية السعودية:( منتجات مختارة تم تطويرها لغاية تسويقها لركاب الدرجة السياحية في الرحلات الدولية على متن طائرات الخطوط السعودية)، إنشاء الجمعية المهنية للحرفيين:(جمعية مشكّلة من الحرفيين المهرة و أصحاب الاهتمام والفكر في تطوير و تسويق المنتجات الحرفية) وتأسيس اللجنة الوطنية للحرف والصناعات اليدوية بمجلس الغرف السعودي:( لجنة تهتم في شؤون الحرفيين سواء على المستوى التنظيمي أو الاقتصاد) وقد تم عقد شراكات تعاون مع القطاع الخاص لتطوير نوعية والية تسويق المنتجات الحرفية وايضا اعادة التعاقد مع جبل التركواز كـ شريك فني وتدريبي لتطوير جودة الانتاج والمنتج, وتم استحداث آلية وبدء العمل بها لـ جائزة سلطان بن سلمان للإبداع الحرفي من أجل تبني واحتضان وتمويل منتجات متميزة يمكن تسويقها لإيجاد طلب سوقي.وقدم الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على دعمه المستمر لبرنامج بارع بما يحقق أهداف البرنامج في تنمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية في المملكة والحفاظ من الاندثار والنهوض بقطاع الحرف والصناعات اليدوية وتنظيمه ليصبح رافدا من روافد الاقتصاد الوطني.// انتهى //15:57ت م0100