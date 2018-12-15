إسلام آباد 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 موقعت أفغانستان وباكستان والصين اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق الثلاثي في مجال مكافحة "الإرهاب".وجرى توقيع الاتفاقية في ختام الاجتماع الثلاثي الذي انعقد في العاصمة الأفغانية كابل بين وزراء خارجية باكستان شاه محمود قريشي، والصيني وانغ يي ، والأفغاني صلاح الدين رباني.وقال قريشي في المؤتمر الصحفي المشترك عقب التوقيع على مذكرة التفاهم : إن الإرهاب بات تحدي إقليمي لا يمكن القضاء عليه دون تظافر الجهود الإقليمية والدولية .وأضاف أن تحقيق التنمية والتعاون بين دول المنطقة مرهون بتعاون قوي للقضاء على الأنشطة الإرهابية التي تهدد مصالح جميع الدول، مؤكداً استعداد باكستان على أداء دور حيوي لإقناع الأطراف الأفغانية على الجلوس على طاولة المفاوضات لكي يتمكن الأفغان من تحقيق الأمن والسلام في بلادهم .من جانبه قال وزير الخارجية الصيني : إن بكين تعتبر باكستان وأفغانستان بلدين صديقين، ونحن مستعدة لتقديم التعاون كافة لبناء الثقة مع هذين البلدين، مبيناً أن الصين ستساعد في إقامة مشاريع الربط بما في ذلك خط السكك الحديدية بين باكستان وأفغانستان.وقال إن عملية المصالحة الأفغانية يمكن دفعها من خلال جلب قيادات حركة طالبان إلى طاولة المفاوضات.بدوره ، قال رباني : إن الإرهاب بحاجة إلى جهود مشتركة بين دول المنطقة للقضاء عليه، مشيراً إلى أن العلاقات الباكستانية الأفغانية لها عمق تاريخي وقواسم دينية وثقافية مشتركة، وهناك رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية في كلا البلدين.وأضاف أن السلام في أفغانستان أمر حيوي للسلام والأمن في المنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن القضاء على الإرهاب سيمهد الطريق أمام التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل .// انتهى //16:07ت م0104