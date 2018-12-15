الخبر 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسضبطت الفرق الرقابية في بلدية محافظة الخبر شقتين سكنيتين تديرها عمالة وافدة بطريقة مخالفة، وذلك ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها البلدية، التي تتماشى مع حملة "غذاؤكم أمانة"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن إدارة الخدمات في البلدية ضبطت شقتين مخالفة للأنظمة تقع في شارع مكة مقابل سوق الحراج سابقاً، وذلك أثناء القيام بجولة ميدانيه ضمن الجولات المستمرة التي تنفذها البلدية للتأكد من التزام جميع المحلات التجارية بالأنظمة البلدية, مفيدا أنه تم ملاحظة عمالة وافدة تتردد على الشقق السكنية لفترات وحملهم أكياس لحوم ومزاولة نشاط مخالف للأنظمة، من خلال تقطيع اللحوم وتغليفها ثم تخزينها بالسكن بشكل مخالف للأنظمة الصحية.وأشار إلى أنه تم ضبط المخالفين وتسليمهم انذارات للمراجعة، وإتلاف ٢٠٠ كيلو من اللحوم و١٣ كرتونا من العصائر، مؤكداً أنه تم تطبيق العقوبات والجزاءات وفق اللوائح والأنظمة البلدية، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة وتشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين .ودعا المهندس الزايدي, جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز 940 أو عبر قنوات التواصل التابعة للبلدية أو الأمانة .// انتهى //16:39ت م0107