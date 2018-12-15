الأحساء 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء, استعداداتها لاستقبال ٩٩ ألف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية، يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1439- 1440 هـ التي تبدأ غدا في جميع مدارس المحافظة.وازدانت المدارس بعوامل مريحة عبر شعار( اختباري متعة ) الذي أطلقته إدارة التعليم مدعما برسائل تعزيز وتحفيز وإرشادات تولت نشرها إدارة الإعلام والاتصال عبر قنواتها المتعددة في وسائل التواصل الاجتماعي، قوبلت بترحاب وتفاعل من المجتمع المدرسي والمحلي من الطالب والمعلم وقائد المدرسة وتعدت لتصل الأسرة وولي الأمر ومؤسسات وقطاعات الدولة من شرطة محافظة الأحساء في أهمية متابعة الطالب والطالبة خلال فترة موسم الاختبارات.كما أنهت مدارس البنين والبنات خططها الفنية والتشغيلية الخاصة بالاختبارات، إلى جانب تهيئة وتجهيز القاعات، والعمل على توفير الأجواء المناسبة لتمكين الطلاب والطالبات من أداء اختباراتهم بكل طمأنينة وسهولة، وسط أجواء ملائمة تكاملت فيها أدوار إدارة الاختبارات والتوجيه والإرشاد ومكاتب التعليم وتقنية المعلومات وعدد من الإدارات ذات العلاقة في توفير بيئة صحية نفسية ومكانية عبر قاعات الاختبارات التي هيأتها قيادات المدارس وفرق العمل في لجان الاختبارات.// انتهى //16:39ت م0108