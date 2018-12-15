المدينة المنورة 8 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 15 ديسمبر 2018م واسحقق الطالب تيم بن إيهاب سالم من مدارس الخندق الأهلية بالمدينة المنورة - القسم الأجنبي وأحد الأطفال الأبطال بمركز أطفال علماء المدينة المنورة، المركز الثاني في بطولة العالم للرياضيات الذهنية ICMAS مع مجموعة من الطلاب من مختلف مناطق المملكة الذين شاركوا ببرنامج الحساب الذهني بالعداد الصيني في بطولة العالم الدولية التي أقيمت مؤخرا في مدينة نيودلهي بدولة الهند شارك فيها أكثر من ٨٠٠ طالب من تسع دول .وأوضحت مديرة مؤسسة أطفال علماء المدينة المنورة سمر أفندي, أن هذا الانجاز يأتي انطلاقا من التوجيهات السديدة من قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله - لنشر ثقافة العلم والمعرفة باعتبارهما من أهم مقومات حياتنا الاجتماعية والثقافية ودعما لرؤية المملكة 2030 لدعم الثقافة والترفيه، مضيفة أن التميز للطالب تيم سالم ليس بجديد حيث حصد في شهر أكتوبر الماضي المركز الأول على مستوى منطقة المدينة المنورة، وقد كان في استقبال الطالب وعائلته لحظة وصولهم المدينة المنورة قادة مدارس الخندق الأهلية وعدد من منسوبي إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة احتفاء بفوزه وتقديرا لموهبته .من جهته أفاد المشرف العام بمجموعة بن شافي التعليمية خالد الشيخ, أن الطلاب السبعة من مختلف مناطق المملكة الذين شاركوا في المسابقة الدولية فازوا بالمراكز الأولى دوليا من أصل أكثر من ٨٠٠ مشارك وهم تيم بن إيهاب سالم بالمركز الثاني والطالب يزن بن عبدالله الدعيجي بالمركز الثاني مكرر والطالب هشام بن محمد الشاووش بالمركز الثالث وكلا من الطلاب يوسف بن إيهاب الشربيني وخالد بن وليد الزاكي وياسر بن محمد البقمي ويزن بن عبدالله الغامدي بالمركز الرابع دوليا .يذكر أن مجموعه بن شافي التعليمية الوكيل الحصري بالمملكة العربية السعودية لبرنامج ICMAS تسعى من خلال خبرتها في مجال التعليم والتدريب تتبنى برامج إثرائية وتطويرها ومن تلك البرامج برنامج الاباكوس المعروف بالحساب الذهني السريع الذي يعتمد الحصول على نتائج العمليات الحسابية بطريقه سريعة جدا من خلال تفعيل الحواس التي منها اللمس والنظر والذهن وهذه الحواس عندما يتم تمرينها فإنها توسع مدارك الأطفال في جميع العلوم ابتداء بحاسة اللمس للخرز ثم بعد فتره يعتمد الطفل على تخيل حركه الخرز بإصبعه وفي المرحلة الختامية يتخيل حركتها ذهنيا ، هذا البرنامج مطبق في كثير من الدول المتقدمة مثل اليابان وأمريكا كمنهج أساسي للتعليم .// انتهى //16:39ت م0109