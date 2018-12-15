الدمام 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأعلنت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الأمن والسلامة، أنها استعادت ٤٦ طفلا تائها، وحررت ٧٨ مخالفة وأتلفت ٢٨ شيشة في الواجهة البحرية في الدمام، وذلك ضمن حملاتها الرقابية مع البلديات لضبط المخالفين للأنظمة البلدية, مؤكدة حرصها على راحة المتنزهين والسائحين ومرتادي الحدائق العامة والشواطئ والواجهات البحرية، من خلال منع المخالفات التي تزعجهم، وتطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بهذه الأماكن .وقامت إدارة الأمن والسلامة خلال الفترة الماضية, بحملات ميدانية شاملة مع البلديات، تم خلالها ضبط العديد من المخالفات, فيما قامت بتعزيز تواجدها في الواجهة البحرية بالدمام على مدار الساعة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، في حين قامت بالحد من تواجد الباعة المتجولين وذلك بمنعهم من افتراش الأرصفة بالواجهة البحرية، ومنع إشعال النار من قبل المنتزهين لغرض الشوي، لما تسببه من تلف وعدم نظافة المكان، وكذلك منع استخدام الشيشة ومنع تأجير الدراجات بشكل غير نظامي، إضافة إلى إنذار أصحاب السيارات المهملة.إلى ذلك قامت إدارة الأمن والسلامة بتعزيز حراس الأمن في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وذلك لتنظيم حركة السوق، على مدار الساعة من خلال العمل وفق خطة متكاملة لترتيب حركة السير وخدمة المتسوقين ولتفادي الازدحام، وذلك بهدف الحرص على سلامة وراحة المتسوقين، فيما قامت إدارة الأمن و بلدية الظهران بتنفيذ حملات رقابية على شاطئ نصف القمر للحد من المخالفات، إضافة إلى قيامها مع بلدية غرب الدمام بحملات ميدانية لإزالة المخيمات العشوائية وإزالة الملوثات البيئية لتحسين المشهد الحضري.وتحرص أمانة الشرقية لتوفير جميع الخدمات للمستفيدين في جميع الأماكن، داعية الجميع مشاركتها الحرص بالحفاظ على الممتلكات العامة وعدم العبث بها، وكذلك عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها.// انتهى //16:39ت م0110