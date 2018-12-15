الدمام 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واستواصل بلدية وسط الدمام الحملة التفتيشية المشتركة بالتنسيق مع شعبة الضبط الإداري ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن حملة وطن بلا مخالف وحملة غداؤكم، التي استهدفت عددا من المنشآت الصحية والتجارية، وأسفرت مصادرة وإتلاف 229 كيلو من المواد الغذائية واللحوم وإغلاق 21 منشأة في وسط الدمام.وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري، أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال هذه الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، مؤكداً استمرار هذه الحملات الرقابية والتفتيشية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها‪.وأشار إلى أن البلدية تسعى في المقام الأول إلى الحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيا المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات من خلال مركز الاتصال (940) الذي يعمل مدار اليوم.// انتهى //17:11ت م0116