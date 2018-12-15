رياضي / دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : الحزم يلحق الخسارة الأولى بالهلال
السبت 1440/4/8 هـ الموافق 2018/12/15 م واس
الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس
ألحق فريق الحزم الخسارة الأولى بفريق الهلال في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة .
وتقدم الهلال بهدف سجله بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 18 ، وتعادل محمد الصيعري للحزم في الدقيقة 46 ، وأضاف أليماو الهدف الثاني في الدقيقة 80 من ركلة جزاء .
ورفع الحزم رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر بفارق المواجهات المباشرة عن القادسية الحادي عشر ، حيث كان الحزم تغلب على القادسية 2 - 1 في الجولة السادسة من المسابقة، فيما توقف رصيد الهلال عند 32 نقطة في صدارة الترتيب .
يذكر أن هذه الخسارة هي الأولى للهلال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في مباراتين ، فيما يعد هذا الفوز هو الثالث للحزم في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات ، والتعادل بمثلها .
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17:41ت م
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