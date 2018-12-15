الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسألحق فريق الحزم الخسارة الأولى بفريق الهلال في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة .وتقدم الهلال بهدف سجله بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 18 ، وتعادل محمد الصيعري للحزم في الدقيقة 46 ، وأضاف أليماو الهدف الثاني في الدقيقة 80 من ركلة جزاء .ورفع الحزم رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر بفارق المواجهات المباشرة عن القادسية الحادي عشر ، حيث كان الحزم تغلب على القادسية 2 - 1 في الجولة السادسة من المسابقة، فيما توقف رصيد الهلال عند 32 نقطة في صدارة الترتيب .يذكر أن هذه الخسارة هي الأولى للهلال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في مباراتين ، فيما يعد هذا الفوز هو الثالث للحزم في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات ، والتعادل بمثلها .// انتهى //17:41ت م0118