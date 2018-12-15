ثقافي / عمدة مدينة سراييفوا يشيد بملتقى ألوان السعودية والأعمال المشاركة
السبت 1440/4/8 هـ الموافق 2018/12/15 م واس
الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس
أعرب عمدة مدينة سراييفوا عبدالله اسكاكا, عن سعادته بما شاهده في ملتقى ألوان السعودية 2018 م ، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من 12إلى 16 ديسمبر الجاري .
وقال " ما شاهدته في أجنحة الملتقى أعمال جميلة وتستحق الاهتمام والمشاهدة والتي بذل فيها الكثير من الجهود لإظهارها بالشكل المأمول .
وقدم عمدة مدينة سراييفوا , شكره للقائمين على الملتقى وفي مقدمتهم الهيئة العامة للسياحة التراث الوطني وجميع المشاركين، متمنيا أن يحقق الملتقى المزيد من النجاحات في قادم الأيام .
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