نجران 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ومكاتب التعليم بالمحافظات، استعداداتها لدخول أكثر من 46 ألف طالب وطالبة إلى قاعات اختبارات نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، التي ستنطلق يوم غدٍ الأحد في 110 مدرسة للمرحلتين المتوسطة والثانوية.وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي, أن الإدارة أكملت استعداداتها لاستقبال أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات لأداء الاختبارات غداً الأحد حيث أتمت إدارة الاختبارات والقبول كل ما يتعلق بآلية الاختبارات، وكذلك إبلاغ التعليمات للمدارس بضرورة الاطلاع والتقيد بما جاء في دليل نظم وتعليمات الاختبارات والتأكيد على تطبيق لائحة الاختبارات، مشددا على مديري المدارس ضرورة مراعاة ضبط الإشراف على الطلاب وانتظام حضورهم خلال الفترة ما بين الاختبارات, كما تم وضع خطة لمتابعة سير الاختبارات اشتملت تكليف عدد من المشرفين والمشرفات لدعم المدارس وتعزيز دورهم في الميدان وتم بث العديد من الرسائل التوعوية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.ووجَّه الدكتور حكمي، قائدي وقائدات المدارس إلى ضرورة توفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات للاختبارات، مؤكدًا ضرورة تكامل المدرسة والمنزل، خاصة أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم طوال فترة الاختبارات، متمنياً لجميع طلاب وطالبات المنطقة دوام التوفيق والنجاح.// انتهى //17:47ت م0124