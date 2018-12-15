الدمام 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسوقعت جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بكلية التمريض أمس الأول، اتفاقية تعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الربيش وعميدة الدراسات الجامعية بالجامعة الدكتورة فاطمة الملحم وعميدة كلية التمريض الدكتورة فريال بنت مبارك القحطاني ومدير عام العلاقات العامة والاعلام المهندس طفيل بن يوسف اليوسف والمشرفة العامة على الخدمات الطبية في فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية الدكتورة عبير فلمبان ومديرة مركز التأهيل الشامل للإناث عائشة المزيد ومدير إدارة المسؤولية الاجتماعية خالد العبيد، وذلك في المدينة الجامعية بالراكة.ووقع الاتفاقية كل من وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي بن عبد الرحمن العتيبي، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل.وأوضح الدكتور العتيبي أن الهدف من الاتفاقية هو إعطاء فرص تعليمية ومساندة اكاديمية لطلاب وطالبات كلية التمريض في مرحلة البكالوريوس والامتياز والماجستير حيث سيكون لطلاب الامتياز فرصة للاستفادة الأكاديمية من اكتساب مهارات تعليمية إكلينيكية، وهذا يؤكد حرص الجامعة على تأهيل طلابها وطالباتها بما يتناسب مع تخصصات الجامعة وكلياتها لأعداد كوادر مؤهلة في فرص التعليم والمساندة الأكاديمية والحرص على تنويع الشراكات على جميع القطاعات الأكاديمية والبحثية والجهات ذات العلاقة التي يعزز دورها معالي مدير الجامعة .وبين أن هذه الشراكات تعد شراكات مهمة وهي ما يؤكدها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية وكذلك ما يجمعنا به مع معالي مدير الجامعة الذي نجده حريص على الربط بين الجامعة والوزارة, مقدما الشكر لكل القائمين على الجامعة من وكلاء ومنسوبين وكلية التمريض وإن شاء الله يتم تفعيل هذه المذكرة بما يحقق الأهداف .وأعرب المقبل عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع الجامعة مفيدا أن تفعيل المسؤولية المجتمعية والشراكة بين الجامعة وفرع وزارة العمل مطلب لا سيما أن البيئة التي تحتضن الكثير من شرائح المجتمع خصوصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كانوا من الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأيتام أو الاحداث أو المسنين أو الحالات الأخرى التي ترعاها الوزارة ونحرص أن تكون الشراكة متواصلة مع الجامعة من خلال كلياتها وتخصصاتها حيث تعد الشراكة اليوم تأطير للعمل الذي بين الجامعة وفرع الوزارة وهي موجودة بين الجهتين وحققت ثمرات إيجابية متميزة وإن شاء الله نجد ثمرة هذه الاتفاقية على أرض الميدان وتقدم الفائدة للمستفيدين في القطاع الرجالي والنسائي وأيضا التواصل في تبادل المعلومات بين فريق العمل في فرع الوزارة و الجامعة مما يثري التعامل مع الحالات المستفيدة حيث نحتاج الجامعة في الدراسات والبحوث التي من خلالها نؤصل العمل الاجتماعي والنفسي والطبي فيما يعود بالنفع للحالات التي ترعاها الوزارة وتكون البيئة للممارسين من الأطباء وكافة المتخصصين ونرحب بكل الطلاب التي تدفع بهم الجامعة في محاضن وزارة العمل ونحن على اتم الاستعداد لاستقبالهم وتهيئة كل الظروف لممارسة تخصصاتهم ولنا التغذية العكسية من وجودهم.من جانبها ذكرت عميدة كلية التمريض الدكتور فريال القحطاني أن الاتفاقية شملت عدد من البنود التي تم الاتفاق عليها وهي مسؤوليات التعاون والتدريب ومسؤولية ما تقوم به الكلية، وإعطاء فرصة للطلبة في مراحل البكالوريوس والامتياز والماجستير خبرة الملاحظة والممارسة في الأقسام المختلفة لديهم وعمل برنامج تهيئة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة عن الأنظمة واللوائح، مؤكدة أن التمريض جزء حيوي من نظرة المستقبل لبلدنا الغالي رؤية المملكة 2030، ورؤية الكلية أن تصبح رائدة في هذا المجال وأن تتخطاها لتصبح رائدة سواء على الصعيد المحلي أو العالمي من حيث جودة التعليم والشراكات المتنوعة والأبحاث وخدمة المجتمع وينطوي تحت راية هذه الرؤية تخريج ممرضين وممرضات مؤهلين بتخصصات حيوية ليقوموا بتقديم الرعاية الأمثل للمرضى ويصبحوا قادة المهنة مستقبلا .// انتهى //17:48ت م0125