عمّان 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأشاد إعلاميون أردنيون، بالجهود الجبارة التي تبذلها الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية ، من خلال الاشراف على فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية المقامة في محافظة الدرعية.وقالوا في تصريحاتهم لوكالة الأنباء السعودية، إن استضافة العاصمة الرياض للجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي"، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، هو تأكيد أن المملكة في سباق نحو المستقبل .وعد مدير الدائرة الرياضية في صحيفة الغد تيسير العميري، فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية, حدثا تاريخيا بالنسبة للرياضة في المنطقة العربية بشكل عام وللمملكة بشكل خاص، في ظل وجود شغف كبير لدى السعوديين لرياضة السيارات, مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للرياضة في المملكة، من خلال الإشراف على فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية المقامة في محافظة الدرعية، والحرص على ضمان نجاح السباق والفعاليات المصاحبة له.من جهته، أوضح مدير الدائرة الرياضة في صحيفة الانباط والأمين العام للاتحاد العربي للصحافة الرياضية عوني فريج، أن استضافة المملكة للجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، هو تأكيد أن المملكة في سباق نحو المستقبل .وأضاف أن استضافة هذه المسابقة العالمية على أرض المملكة يعد حدثا تاريخيا، ويمثل نقطة انطلاق لاستضافة أبرز الأسماء والشركات العالمية في صناعة رياضة السباقات، وتعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للفعاليات الرياضية تحقيقا لأهداف التنوع الاقتصادي التي تهدف لها رؤية المملكة 2030م، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله-.بدورها أشادت الصحفية في جريدة الرأي والمتخصصة في مجال السيارات هبة الصباغ، باستضافة المملكة لفعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية التي تجسد صورة مشرقة ونقطة انطلاق جديدة لرياضة السيارات في المملكة، لا سيما وأن السباق سيحصل على اهتمام إعلامي عالمي .وأكدت أن المملكة كسبت التحدي في الدخول إلى مصاف العالمية لهذه الرياضة، بعد أن أصبح لديها خبرة كبيرة في تنظيم سباقات السيارات بمختلف ألوانها بمشاركة نجوم العالم في هذه الرياضة.// انتهى //18:18ت م0126