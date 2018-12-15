الدوادمي 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسيتوجه أكثر من 19 ألف طالب وطالبة بمدارس محافظة الدوادمي المتوسطة والثانوية غداً , إلى قاعات الاختبارات بمدارس المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي1439هـ/1440هـ.وأوضح مدير التعليم في محافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي، أن الإدارة والقطاعات التعليمية التابعة لها أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لتأمين أداء الطلاب والطالبات اختبارات الفصل الدراسي الأول في يسر وسهولة وفي بيئة تربوية مناسبة، مشيراً إلى تكليف عدد من المشرفين والمشرفات بالإدارة بمتابعة سير الاختبارات في المدارس ميدانيًا .وأكد السبيعي ضرورة تعاون أولياء الأمور مع المدرسة والحرص على متابعة أبنائهم اثناء فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم، متمنياً لجميع طلاب وطالبات المحافظة دوام التوفيق والنجاح.// انتهى //18:19ت م0130