رياضي / كاشيما يقلب تأخره بهدف أمام جوادالاخارا إلى فوز 3 / 2 في مونديال الأندية
السبت 1440/4/8 هـ الموافق 2018/12/15 م واس
أبو ظبي 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس
تأهل فريق كاشيما الياباني إلى الدور قبل النهائي عقب فوزه على نظيره ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي 3 - 2 ضمن الدور الثاني من منافسات كأس العالم لكرة القدم للأندية المقامة بالإمارات .
وبذلك يواجه الفريق الياباني فريق ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل ، فيما يلعب الفريق المكسيكي مباراة تحديد المركز الخامس مع الخاسر من المباراة التي تجمع بين الترجي التونسي والعين الإماراتي في وقت لاحق.
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18:30ت م
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