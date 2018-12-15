أبو ظبي 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واستأهل فريق كاشيما الياباني إلى الدور قبل النهائي عقب فوزه على نظيره ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي 3 - 2 ضمن الدور الثاني من منافسات كأس العالم لكرة القدم للأندية المقامة بالإمارات .وبذلك يواجه الفريق الياباني فريق ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل ، فيما يلعب الفريق المكسيكي مباراة تحديد المركز الخامس مع الخاسر من المباراة التي تجمع بين الترجي التونسي والعين الإماراتي في وقت لاحق.// انتهى //18:30ت م0131