الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسكرم محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد, أفضل الابتكارات المشاركة في جائزة ومعرض "ابتكر" إحدى مبادرات "منشآت" التي تأتي في نسختها الثانية وتهدف من خلالها إلى اكتشاف المبتكرين وتدعم ابتكاراتهم من خلال تحويل أفكارهم إلى منتجات ريادية وتبرزهم محليًّا وعالميًّا وتوجد بيئة عمل جاذبة؛ على هامش ملتقى عرب نت مسار الشركات الناشئة.وبذلت لجنة تحكيم جائزة "ابتكر" جهدًا وفيرًا تجاه الابتكارات المشاركة؛ وتكونت اللجنة من مستثمرين رياديين في السوق السعودي، وأعلنت خلال ملتقى عرب نت عن أفضل ابتكار للمبتكرة وفاء الذاود وفوزها بالمركز الأول وحصولها على مبلغ 150 ألف ريال سعودي، والمركز الثاني كان من نصيب المهندس المبتكر سعيد الزهراني وحصل على مبلغ 100 ألف ريال سعودي، وفاز بالمركز الثالث الدكتور المبتكر فهد فتيني وحصل على مبلغ 50 ألف ريال سعودي؛ كما كرم محافظ منشآت الحاصلة على تصويت الجمهور لأفضل ابتكار المبتكرة حنان بديدي بدرعٍ تذكاري.يذكر أن "منشآت" تركّز أثناء تصميم البرامج والمبادرات بما فيها مبادرة جائزة ومعرض "ابتكر" على المساهمة في تسهيل الأعمال وتنمية السوق المحلي، تجسيدًا لرؤيتها بجعل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركًا أساسيًّا للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّناً لتحقيق رؤية 2030 من خلال رفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35%.// انتهى //18:30ت م0132