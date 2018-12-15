محايل 08 ربيع الثاني 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسنفذت بلدية المجاردة، جولات تفتيشية ورقابية شملت زيارة عدد من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، وذلك ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات والمحال التجارية والمراكز الخاصة بتجهيز الحلويات .واسفرت الزيارات عن فرض عدد من المخالفات بحق المحال المخالفة وغير الملتزمة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه الإنذارات، ومصادرة 20 كيلو غرام من السمك الفاسد ، كما قامت بإغلاق محليين تجاريين .وأكد رئيس البلدية عايض بن إبراهيم المحجاني, أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة المواد الغذائية وضمان وصولها للمستهلكين بشكل مناسب ويتلاءم مع الاستهلاك الآدمي .// انتهى //18:34ت م0133