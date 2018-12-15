ظهران الجنوب 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسيؤدي غداً أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية اختبارات الفصل الدراسي الأول في جميع مدارس إدارة التعليم بظهران الجنوب.وأوضح مدير التعليم سعيد هباش أبو حديد, اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق الاختبارات النهائية في مدارس البنين والبنات في أجواء مهيأة لينعكس ذلك إيجابًا على أدائهم, مفيدا أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، وإعداد خطة للزيارات الميدانية للمشرفين والمشرفات في الإدارة ومكتب التعليم بمحافظة الحرجة لزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات والتأكد من مراعاة الفروق الفردية وشمولية الأسئلة للمنهجالدراسي ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المنظمة لبناء الأسئلة، ومتابعة أعمال الكنترول واللجان والسجلات المنظمة للعمل في المدارس ورصد جميع الملاحظات في استمارة معدة مسبقًا، لتنظيم سير الاختبارات ليتم دراستها لاحقًا من قبل اللجان المعنية وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين والمعلمات للاستفادة منها مستقبلًا،وشدد أبو حديد على ضرورة تلافي العوائق إن وجدت أثناء الزيارات لتحقيق التهيئة النفسية والتربوية لأبنائنا الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات.// انتهى //18:55ت م0135