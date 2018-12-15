عام / الجيش الجزائري يحبط هجرة غير شرعية ل14 شخصاً ويوقف 4 مهاجرين
السبت 1440/4/8 هـ الموافق 2018/12/15 م واس
الجزائر 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس
تمكنت قوات حرس السواحل الجزائري يوم أمس الجمعة من أحبط، محاولة هجرة غير شرعية ل 14 شخصاً، كانوا على متن قارب في عرض السواحل بالجهة البحرية لمحافظة وهران في غرب الجزائر .
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم : إن قوات الجيش الجزائري أوقفت بكل من محافظتي الاغواط وغرداية، أربعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.
// انتهى //
19:30ت م
0136