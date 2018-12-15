الجزائر 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واستمكنت قوات حرس السواحل الجزائري يوم أمس الجمعة من أحبط، محاولة هجرة غير شرعية ل 14 شخصاً، كانوا على متن قارب في عرض السواحل بالجهة البحرية لمحافظة وهران في غرب الجزائر .وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم : إن قوات الجيش الجزائري أوقفت بكل من محافظتي الاغواط وغرداية، أربعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.// انتهى //19:30ت م0136