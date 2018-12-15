محايل 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسيؤدي غداً أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس تعليم رجال ألمع.وأكد مدير التعليم بالمحافظة إبراهيم بن يحي كدوان, جاهزية المدارس واستعداد قادة وقائدات المدارس لاختبارات الفصل الدراسي الأول، مشيدًا بجهودهم في التهيئة والاستعداد لاستقبال هذه الفئة الغالية على قلوبنا، مبينًا أن طيلة فترة الاختبارات سيساند الميدان التربوي المشرفون التربويون والمشرفات التربويات والقيادات التربوية في الإدارة لمتابعة سير العمل، داعيًا المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع.وأشار إلى أن إدارة التعليم أعدت خطة إشرافية يومية طيلة أيام الاختبارات سيقوم بها المشرفون والمشرفات لزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات, مفيدا أن عدد الطلاب والطالبات للمرحلتين المتوسطة والثانوية تجاوز 8 آلاف في 122 مدرسة فيما أعدت المدارس لجانًا داخلية لمتابعة الرصد والتصحيح والمراجعة في كل مدرسة لضمان أداء الامتحانات، التي تهدف إلى قياس مدى ما اكتسبه الطلاب والطالبات خلال الفصل الدراسي الأول.// انتهى //19:37ت م0137