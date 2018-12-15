بغداد 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسلقي ثلاثة من رجال الأمن مصرعهم في أنفجار عبوة ناسفة غرب مدينة الرمادي, مركز محافظة الانبار, غربي العراق.وأفاد مصدر أمني عراقي محلي في تصريح صحفي أن العبوة الناسفة انفجرت اليوم, أثناء مرور الدورية التي كانوا يستقلونها على الطريق الدولي السريع في منطقة الكيلو 130 غرب الرمادي، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفرادها.// انتهى //19:41ت م0139