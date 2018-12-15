بريدة 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسجذبت الصور السياحة لمنطقة القصيم والأكلات الشعبية في ضيافة جناح مجلس التنمية السياحية بمنطقة القصيم بملتقى ألوان السعودية الذي تتواصل فعالياته في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض الزوار، حيث شهد الجناح توافد العديد من الزوار مبدين إعجابهم بفكرة الجناح الذي تضمن عددا من الأركان .فيما اجتذبت الصور السياحية لمنطقة القصيم زوار الجناح التي تنوعت بين صور للسياحة الزراعية التي تميزت بها منطقة القصيم وصورا لفعاليات ومهرجانات القصيم المتنوعة التي تتواصل طوال العام وصورا لآثار القصيم وتراثها العمراني .وحرص الزوار على التقاط الصور داخل الجناح والحصول على صور أخرى ترصدا جوانباً من سياحة القصيم المتنوعة‪ .// انتهى //19:49ت م0141