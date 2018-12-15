القاهرة 08 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واساختتمت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي بدأت أعمال دورتها الرابعة والعشرين اليوم بمقر مجلس النواب المصري، برئاسة النائب المصري سعد الجمال نيابة عن رئيس مجلس النواب المصري رئيس الاتحاد البرلماني العربي الدكتور علي عبدالعال.وأفاد البيان الصادر في ختام الاجتماع، أن اللجنة التنفيذية اتفقت على تشكيل لجنة مصغرة من اللجنة التنفيذية تنضم إليها الدول التي تقدمت باقتراحات للاتحاد حول الميثاق والنظام الأساسي لتقديمه للجنة التنفيذية، لأخذ الرأي عليه قبل انعقاد المؤتمر العام لاتحاد البرلمان العربي ورفع الرأي النهائي للمؤتمر العام لإقرار الميثاق العام والنظام الأساسي للاتحاد.وأضاف البيان أن اللجنة التنفيذية وافقت على جوائز لجنة التميز، كما وافقت على التقرير المالي للاتحاد للعام المالي 2019م.وأشار البيان إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على استضافة الأردن للاجتماع القادم للاتحاد في دورته الخامسة والعشرين، وعلى أن يكون عنوان الدورة "القدس عاصمة أبدية لفلسطين" التي تبدأ أعمالها في مارس المقبل.وأوضح البيان أن المشاركين طالبوا بضرورة مكافحة الإرهاب وإزالة الخلافات العربية العربية من أجل توحيد الصف وتقوية الموقف العربي، داعين إلى ضرورة إيجاد آلية لتطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .// انتهى //20:07ت م0143