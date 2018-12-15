رياضي / الأهلي يتغلب على السلام في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة السلة
السبت 1440/4/8 هـ الموافق 2018/12/15 م واس
الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس
أقيمت اليوم مباراة واحدة ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة جمعت الأهلي مع السلام على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة .
وتمكن الأهلي من الفوز على ضيفه السلام بنتيجة 84-74 ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، والسلام المركز السابع برصيد 8 نقاط.
وتستكمل مباريات الجولة يوم الثلاثاء المقبل بأربعة مباريات تجمع النهضة والنصر، الوحدة والاتحاد، الأنصار وأحد، الهلال والفتح .
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20:23ت م
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