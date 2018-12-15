الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأقيمت اليوم مباراة واحدة ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة جمعت الأهلي مع السلام على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة .وتمكن الأهلي من الفوز على ضيفه السلام بنتيجة 84-74 ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، والسلام المركز السابع برصيد 8 نقاط.وتستكمل مباريات الجولة يوم الثلاثاء المقبل بأربعة مباريات تجمع النهضة والنصر، الوحدة والاتحاد، الأنصار وأحد، الهلال والفتح .// انتهى //20:23ت م0144