الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأبدى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عن أسفه بعد خسارة الفريق أمام الحزم 1 - 2 اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .وقال جيسوس : تلقينا الخسارة الأولى في مباراة لم يقدم بها الحزم أي شيء باستثناء هجمتين، وحاولنا أن نعود في المباراة ولكن لم نظهر بشكل جيد" ، مشيراً إلى أن المسؤول عن الخسارة وأيضا الانتصارات قيمة احترام المنافسين ولا يمكن أن نقلل من أي منافس ، كما أن الإرهاق كان له السبب في تراجع مستوى بعض اللاعبين اليوم .وأكد أنه طلب التعاقد مع مهاجم ولاعب وسط ، ولاعب آسيوي في مركز آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .من جانبه أكد سمو الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال أنه لا يجد أي أعذار يبرر بها خسارة فريقه أمام الحزم وكنا بعدين عن المستوى ونستحق الهزيمة واعتذر عن نتيجة اليوم وأتحمل الخسارة وأعدكم بأننا سنعمل على تلافي الأخطاء واسعادكم .// انتهى //20:36ت م0147