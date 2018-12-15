القاهرة 08 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واستعرض فريق المصري البورسعيدي لخسارة من ضيفه ساليتاس البوركيني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد بورسعيد في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.وبهذه النتيجة يحتاج فريق المصري للفوز بثلاثة أهداف في لقاء العودة الذي يقام بعد أسبوع في بوركينا فاسو حتى يتمكن من التأهل لدور الـ16.// انتهى //20:46ت م0148