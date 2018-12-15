رياضي / دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : الشباب يفوز على الأهلي
السبت 1440/4/8 هـ الموافق 2018/12/15 م واس
الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس
حقق فريق الشباب فوزاً صعباً على مضيفه الأهلي بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة اليوم ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وسجل هدف الفوز لاعبه آرثر كروز في الدقيقة 95 من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة ، ليرفع رصيد فريقه إلى 23 نقطة بالمركز الخامس ، وتجمد رصيد الأهلي عند 24 نقطة في المركز الرابع .
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