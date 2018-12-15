الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسحقق فريق الشباب فوزاً صعباً على مضيفه الأهلي بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة اليوم ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل هدف الفوز لاعبه آرثر كروز في الدقيقة 95 من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة ، ليرفع رصيد فريقه إلى 23 نقطة بالمركز الخامس ، وتجمد رصيد الأهلي عند 24 نقطة في المركز الرابع .// انتهى //20:52ت م0149