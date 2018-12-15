عمّان 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسدانت الحكومة الأردنية اليوم قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان : إن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي يحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.وأضاف البيان أن القرار الأسترالي يشكل خرقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وانحيازًا واضحا لإسرائيل وسياساتها التي تكرس الاحتلال وتؤجج التوتر والصراع.وأشارت إلى أن القرار الأسترالي يحول دون تحقيق السلام الشامل الذي يشكل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين .// انتهى //21:08ت م0153