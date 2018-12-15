ثقافي / جمعية اليقظة النسائية الخيرية بالطائف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
السبت 1440/4/8 هـ الموافق 2018/12/15 م واس
الطائف 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس
تحتفي جمعية اليقظة النسائية الخيرية بمحافظة الطائف يوم الثلاثاء القادم باليوم العالمي للغة العربية، وذلك بمقر الجمعية بحي المثناة .
وأوضحت الجمعية في بيان لها أنها أعدت برنامجاً حافلاً لهذه الاحتفالية ، يتضمن ورشة عمل ، وأركان مصاحبة لليوم العالمي ومنها الإلقاء ، والمفردة القرآنية ، والخط العربي ،وفهد السموع والتعبير عنه بالإضافة إلى مكتبة الطفل ، وأمسية شعرية ، ونخبة من مثقفات المحافظة ،وضيفة الشرف الدكتورة فاطمة الغزالي .
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21:11ت م
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