بيروت 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا اليوم أن نظام الأسد اعتقل عدداً من اللاجئين الفلسطينيين بعد عودتهم إلى مخيماتهم سوريا.وأشارت مجموعة العمل في بيان إلى أن اللاجئين الفلسطينيين عادوا طوعاً إلى سوريا بعد ما أشيع عن البدء بإعمار مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق والحديث عن بوادر جديدة لعودة السكان إليه.وذكرت مجموعة العمل أن أمن نظام الأسد اعتقل اللاجئين الفلسطينيين فور وصولهم إلى الأراضي السورية، مضيفة بأنه تم اعتقالهم ولا يوجد معلومات عن مصيرهم، أو التهم الموجهة لهم.// انتهى //21:36ت م0157