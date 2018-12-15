رياضي / نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ 36 على كأس مجلس إدارة النادي " فئة 3"
السبت 1440/4/8 هـ الموافق 2018/12/15 م واس
الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس
أقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (36) على كأس مجلس إدارة نادي الفروسية فئة 3 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام .
واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكان الشوط الرئيس هو الشوط الثامن على كأس مجلس إدارة نادي الفروسية فئة 3 على مسافة 2000 متر للجياد المحلية مفتوج الدرجات >
وسلم مشرف العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد بن ابراهيم العشري كأس مجلس إدارة نادي الفروسية فئة 3 للمشرف الإداري على إسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، سعد بن مشرف لفوز الجواد ( عناية المجيد ) العائد ملكيته لإسطبل سموه بالمركز الأول في سباق الشوط الثامن.
//انتهى //
22:23ت م
0163