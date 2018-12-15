الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (36) على كأس مجلس إدارة نادي الفروسية فئة 3 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكان الشوط الرئيس هو الشوط الثامن على كأس مجلس إدارة نادي الفروسية فئة 3 على مسافة 2000 متر للجياد المحلية مفتوج الدرجات >وسلم مشرف العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد بن ابراهيم العشري كأس مجلس إدارة نادي الفروسية فئة 3 للمشرف الإداري على إسطبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، سعد بن مشرف لفوز الجواد ( عناية المجيد ) العائد ملكيته لإسطبل سموه بالمركز الأول في سباق الشوط الثامن.//انتهى //22:23ت م0163