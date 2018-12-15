تبوك 08 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 ميؤدي 6 آلاف متدرب ومتدربة في الوحدات التدريبية للكليات التقنية والمعاهد المهنية بمنطقة تبوك غداً اختباراتهم للفصل التدريبي الأول .وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري أن المتدربين والمتدربات يتم اختبارهم بعد استيفائهم خلال الفصل التدريبي الأول للتدريب النظري والعملي وفقاً للتخصص ، متمنياً لأبناءه المتدربين والمتدربات التوفيق بامتحاناتهم.// انتهى //22:25ت م0166