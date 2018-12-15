الجزائر 08 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسدعا وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل اليوم في الاجتماع الوزاري للجنة العشر الأفريقية إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي المنعقد بعاصمة سيراليون ـ فريتاون ـ على بذل جهود أكبر لتحقيق تمثيل أفريقي أقوى بالمجلس .وبين وفق وكالة الأنباء الجزائرية أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار عند معالجة الإصلاح الشامل للمنظمة الدولية أن القارة الأفريقية غير ممثلة ضمن الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي وأنها ذات تمثيل ضعيف ضمن الأعضاء غير الدائمين .الجدير بالذكر أن لجنة العشر هي جهاز الاتحاد الأفريقي المكلف ببلورة موقف أفريقي مشترك حول ملف إصلاح مجلس الأمن الدولي .// انتهى //22:28ت م0167