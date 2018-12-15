القاهرة 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم تلقيه طلبين رسميين من كل من مصر وجنوب أفريقيا، لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.وأوضح الكاف -في بيان له اليوم-، أنه سيقوم بمراجعة الطلبين، بجانب إجراء زيارات تفتيشية، على أن يتم الإعلان عن اسم البلد المضيف عقب اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائية للكاف في السنغال يوم 9 يناير المقبل.وكان الكاف قد قرر سحب تنظيم البطولة الأفريقية المقرر إقامتها في شهر يونيو من العام المقبل من الكاميرون بسبب عدم جاهزية ملاعبها، حيث فتح الباب أمام الدول التي ترغب في استضافة المسابقة.// انتهى //22:33ت م0168