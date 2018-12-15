بيروت 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسنظّم اللاجئون الفلسطينيون اعتصامات في مخيمات اللاجئين في لبنان تضامنًا مع القدس المحتلة ورفضًا للإرهاب الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة .وعمت الاعتصامات التضامنية اليوم مخيمات برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس للاجئين الفلسطينيين، طالب خلالها المشاركون مؤسسات المجتمع الدولي بالعمل الجاد والفاعل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والإسراع بتفيذ قرارات الشرعية الدولية .وألقيت خلال الاعتصامات كلمات لقيادات فلسطينية أعلنت التمسك بالثوابت والمواقف الفلسطينية وفي مقدمتها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها، وإطلاق سراح جميع الأسرى في سجون الاحتلال.// انتهى //22:39ت م0169