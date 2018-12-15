جدة 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسنظمت الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة ،اليوم ، حفل اليوم العالمي للإعاقة لعام 2018 الذي يأتي تحت عنوان " تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة " بحضور سمو الأميرة لطيفة بنت ثنيان بن محمد رئيسة مجلس إدارة الجمعية وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن الخيري والاجتماعي ، وذلك بفندق حياة بارك بمحافظة جدة .وعبرت سموها عن سعادتها بالاحتفال بهذا اليوم العالمي الذي يعد تكريماً للمعاقين وتأكيداً لحقوقهم التي يفرضها الدين الإسلامي وتعزيز دورهم ومجهوداتهم وإبداعاتهم الفاعلة للمشاركة في بناء الوطن ، مشيرة إلى مشاركة المملكة العالم في الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة لهذا العام ايماناً منها بضرورة زيادة الوعي لدى المجتمع بحقوقهم ومنحهم المشاركة في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدر من المساواة مع الآخرين والمكاسب التي يمكن جنيها من دمجهم في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم .وأكدت على دور المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- بقضايا اشخاص ذوي الاعاقة ، والتي هي في قمة اهتماماتهم من خلال رؤية المملكة 2030 والموافقة على كافة الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالأشخاص ذوي الاعاقة وذلك للنهوض لمستوى حياة هذه الفئة من المجتمع وتوفير الميزانيات الخاصة لها لتكييف الجهود في مجال التأهيل واعادة التأهيل للأشخاص ذوي الاعاقة ورفع قدرات العاملين في مجال التأهيل والتدريب فضلاً عن الخدمات الصحية والتركيز على الوقاية والاكتشاف المبكر بجانب الحماية الاجتماعية وسائر حقوق المعاقين في التعليم للجميع دون تميز .ونوهت بحقوق المعاقين في العمل والتوظيف بالإضافة للاهتمام بالبيئة الصديقة لأشخاص ذوي الإعاقة وتواصلهم مع التكنولوجيا وفتح المجال أمام التمكين لهم في مواقع اتخاذ القرار من خلال المناصب الرفيعة المستوى وإبراز دورهم في الحياة الثقافية والفنية والأدبية وفي النشاط والتنافس الرياضي ليبرز منهم الأبطال الذين توجو بالبطولات الإقليمية والدولية ، مبينة أن العمل الخيري والتطوعي يصب في مناشط وبرامج الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة كأول جمعية سعودية من نوعها في المملكة تخدم جميع أنواع الإعاقات وتقدم رؤية واضحة للتعامل الأمثل مع أسر ذوي الإعاقة وتقديم الفهم المتكامل للإعاقة وجوانبها النفسية والاجتماعية والاقتصادية مما يجعلهم قادرين على تربية أبنائهم تربية صحية متوازنة والاعتناء بأنفسهم .وشكرت في الختام الحضور من الأسر والمختصين في مجال الإعاقة والشأن الاجتماعي والنفسي وممثلي المؤسسات والجمعيات الخيرية والاجتماعية وممثلي مؤسسات وشركات القطاع الخاص على تعاونهم الدائم والمستمر مع الجمعية والمتطوعين والمتطوعات من أبناء المجتمع والإعلاميين .إثر ذلك جرى خلال الحفل تقديم عرض تعريفي عن الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة والخدمات التي تقدمها لهذه الفئة الغالية ، ثم مسرحية بعنوان "وادي المبدعين" ، وقصص نجاح لأشخاص ذوي الإعاقة .عقب ذلك قدمت فرقة الدوان "سندروم" عن رؤية ومستقبل وطن ، ثم أنشودة "اعتقد " وأوبريت وطني تراثي ، ليجري عقب ذلك السحب على الجائزة الكبرى بهذه المناسبة ، وتكريم الرعاة والمشاركين .// انتهى //23:08ت م0172