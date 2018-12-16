القاهرة 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسفاز فريق الزمالك على ضيفه القطن التشادي بسباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب "بتروسبورت"، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.ووضع الزمالك بهذا الفوز قدما في دور الـ 32 الثاني للبطولة الإفريقية، إذ سيحتاج الفريق التشادي للفوز بثمانية أهداف نظيفة في لقاء الإياب في تشاد المقرر إقامته يوم 23 ديسمبر الجاري.// انتهى //00:47ت م0178