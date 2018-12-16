كاتوفيتشي 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأعلنت رئاسة المؤتمر الرابع والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 24) اليوم اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر.وتشكل الوثيقة النهائية خارطة طريق" لبلورة وتنفيذ اتفاق باريس لعام 2015.ونظمت جلسة خاصة لتقديم الوثيقة التي تعرف باسم (حزمة كاتوفيتشي) ترأسها رئيس المؤتمر ميشال كورتيكا، الذي أعلن عن اعتماد الوثيقة النهائية التي تتضمن "حزمة كاتوفيتشي" آليات "خارطة الطريق" لتنفيذ اتفاق باريس لعام 2015،.وتؤكد الوثيقة أن الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون يُعّد السبيل الوحيد لمكافحة تغير المناخ، واحتمالية امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الموارد الطبيعية الحيةوكان مؤتمر المناخ بكاتوفيتشي انطلق رسميًا في الثاني من ديسمبر الجاري ، وكان من المقرر انتهاءه أمس، إلا أنه تم تأجيل الاختتام بسبب المفاوضات بشأن بعض مضامين الوثيقة النهائية.// انتهى //03:36ت م0181