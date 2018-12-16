كانبيرا 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم عن تسمية الجنرال الأسبق دايفيد هيرلي حاكمًا عامًا جديدًا لأستراليا، خلفًا للحاكم العام الحالي السير بيتر كوسغروف الذي سيحال إلى التقاعد في شهر مارس من عام 2019م.ويشغل الجنرال هيرلي حاليًا منصب حاكم ولاية نيو ساوث ويلز منذ أكتوبر 2014م، كما كان قائدًا أسبق للجيش الأسترالي.وسيكون الجنرال هيرلي الحاكم العام السابع والعشرين لأستراليا.// انتهى //05:49ت م0182